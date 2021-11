Nach erfolgreicher WM-Quali: Schweiz verlängert mit Murat Yakin

Der Schweizerische Fußballverband (SFV) arbeitet nach der erfolgreichen WM-Qualifikation auf Kosten von Europameister Italien langfristig mit Erfolgstrainer Murat Yakin zusammen. Der Vertrag des 47-Jährigen hat sich mit dem Erreichen der WM in Katar 2022 automatisch bis 2024 verlängert. Das bestätigte Yakin nach dem 4:0 in Luzern gegen Bulgarien. (Pressestimmen: „Italien kehrt zurück in die Hölle“)