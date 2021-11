WM-Qualifikation: Pressestimmen zu Italien, Schweiz - "zurück in die Hölle"

Nach einem enttäuschenden 0:0 in Nordirland rutschten die Italiener auf Rang zwei hinter die Schweiz. Die Eidgenossen fahren zur WM nach Katar und Italien muss in die Playoffs. In diesen scheiterten die Azzurri vor vier Jahren an Schweden. Der Titel „zurück in die Hölle“ der AS ist daher zwar gewohnt martialisch, aber die Situation dürfte sich im fußballverrückten Italien tatsächlich ähnlich anfühlen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)