Pierre-Emerick Aubameyang: Die Skandal-Akte beim BVB und Arsenal

Im November 2016 handelte sich „Auba“ seine erste Suspendierung in Dortmund ein. Er fehlte in der Champions League gegen Sporting Lissabon im Aufgebot des damaligen Trainers Thomas Tuchel wegen einer unerlaubten Reise nach Mailand in einem Privatjet, die wenige Tage zuvor stattgefunden hatte. Bekannt wurde das auch, weil Aubameyang am nächsten Tag zu spät zum Training kam.