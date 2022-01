Sechs Coronafälle bei RB Salzburg - Trainingslager in Marbella abgesagt

Die Salzburger sagten aufgrund der stark gestiegenen Coronazahlen in ganz Europa das vom 15. bis 22. Januar im spanischen Marbella geplante Trainingslager ab. Die Mannschaft bleibt stattdessen in Salzburg und bereitet sich hier auf die Fortsetzung der Saison vor. Für die beiden in Spanien geplanten Testspiele wird aktuell nach Ersatzgegnern gesucht.