Schachtjor-Trainer De Zerbi verlässt Kiew Richtung Grenze

De Zerbi, seit 2021 im Amt und zuvor Trainer bei US Sassuolo, hatte aus Kiew von Explosionen berichtet, der italienische Verbandschef Gabriele Gravina setzte sich persönlich bei den Behörden für die Rückkehr De Zerbis und des Teams eingesetzt. Die 13 Brasilianer, die bei Schachtjor spielen, waren mit ihren Familien am Samstag per Zug in Richtung Rumänien aufgebrochen.