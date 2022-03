Corona: Ancelotti, Trainer von Real Madrid, positiv getestet

Der Erfolgscoach wird damit für das nächste Pflichtspiel des Tabellenführers der Primera Division am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) bei Celta Vigo ausfallen. Fraglich bleibt vorerst, ob der Italiener sein Team im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 6. April beim FC Chelsea in London betreuen kann.