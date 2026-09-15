Medien: Toppmöller in Lens vor Entlassung

Nach nur sechs Spielen muss der deutsche Trainer beim Vizemeister wohl schon gehen. Grund soll laut Bild-Zeitung ein Zerwürfnis sein.

Erst Titel, dann Trennung? Trainer Dino Toppmöller steht nach nur drei Monaten beim französischen Fußball-Erstligisten RC Lens überraschend vor der Entlassung. Das berichten die französische L’Équipe und die Bild-Zeitung. Laut der Bild seien Zerwürfnisse des Klubs mit Toppmöllers Co-Trainer und Vertrautem Nelson Morgado Grund für die Trennung.

Cahuzac ersetzt Toppmöller gegen Monaco

Als Nachfolger zumindest für das kommende Spiel am Freitagabend bei der AS Monaco (20.45 Uhr/DAZN) soll Co-Trainer Yannick Cahuzac übernehmen. Toppmöller, ehemaliger Trainer von Eintracht Frankfurt, hatte den Vizemeister nach einer außergewöhnlichen Saison im Sommer übernommen und gleich im ersten Pflichtspiel mit einem Sieg im französischen Supercup gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain zu einem Titel geführt.

Nach sechs Pflichtspielen, darunter ein 3:2-Zittersieg zum Auftakt in der Champions League bei Slavia Prag, ist nun wohl Schluss. Sportlich seien die Bosse mit dem 45-Jährigen zufrieden gewesen, auch wenn in der Liga nach vier Spielen auch wegen großer Verletzungssorgen nur Platz zehn zu Buche steht, schrieb die Bild.

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