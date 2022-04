Leno dementiert Gerüchte um Leverkusen-Rückkehr

Beim FC Arsenal sitzt der 30-Jährige in dieser Saison weitgehend nur auf der Bank, der englische Nationaltorhüter Aaron Ramsdale steht im Tor der Londoner. Die Degradierung war "ein Rückschlag und ein bitterer Moment. Aber so ist der Sport, das muss man dann auch akzeptieren", so Leno: "Ich will nicht sagen, dass ich ein Bauernopfer war, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, geht es im Fußball manchmal schnell."