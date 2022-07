Nach Bayern-Abschied: Tolisso kehrt nach Lyon zurück

Tolissos Verpflichtung verbindet sein neuer Verein nach Platz acht in der abgelaufenen Saison ausdrücklich mit der angestrebten Rückkehr in die Spitze. "Die Rückkehr von Corentin Tolisso zeugt von Lyons großen Ambitionen und dem Wunsch des Klubs, wieder Titel zu gewinnen", schrieb der Verein des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz in einer Pressemitteilung über den Transfer.