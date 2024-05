Guardiola gesteht: "Ich bin bei Bayern gescheitert"

„Ich bin bei Bayern gescheitert, weil ich die Champions League nicht gewonnen habe“, sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Samstag .

Zugleich betonte er: „Ich wäre auch hier (bei ManCity; Anm. d. Red. ) gescheitert, wenn Ederson nicht in letzter Minute gegen Lukaku (Romelu Lukaku; Anm. d. Red. ) gehalten hätte.“

Guardiola fliegt dreimal mit Bayern raus

Zum Verständnis: Unter Guardiola waren die Bayern dreimal in Folge im Halbfinale der Königsklasse ausgeschieden (2014 bis 2016). Bei den Citizens gelang ihm vergangenes Jahr der Triumph, nachdem er sechsmal in Serie gescheitert war.

Keeper Ederson hatte dabei in der Schlussphase brillant gegen Inter-Stürmer Lukaku gehalten - und so den 1:0-Sieg gesichert. Mit dem FC Barcelona gewann Guardiola zweimal die Champions League (2009 und 2011).

ManCity mit zwei Titel-Chancen

Dass er es mit Bayern nicht geschafft habe, müsse er „akzeptieren“: „Wenn ich nicht City, Bayern München oder Barcelona trainiere, verlangen die Leute das nicht. Ich weiß, wie schwierig das ist und dass man nicht immer alles gewinnen kann“, meinte der Spanier, dessen Vertrag in Manchester im Sommer 2025 endet - und der sich zuletzt auch zum vakanten Trainerstuhl bei den Bayern geäußert hatte.

Die Skyblues waren in dieser Saison im Viertelfinale der Königsklasse gegen Real Madrid rausgeflogen. In der Liga duellieren sie sich mit dem FC Arsenal um den Titel. Im FA Cup geht es am 25. Mai im Finale gegen den Stadtrivalen Manchester United.