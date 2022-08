Frankfurt verleiht Jens Petter Hauge nach Belgien

SPORT1 berichtete bereits am vergangenen Samstag darüber und nun bestätigte die SGE den Wechsel am Dienstag. Hauge wurde in diesem Sommer nach einer Leihe vom AC Mailand fest verpflichtet, kam in den ersten drei Pflichtspielen jedoch nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2026.