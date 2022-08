Premier League mit neuem Transfer-Rekord

Das meiste Geld in einer gesamten Saison gaben die Klubs der Premier League 2017/2018 aus. Damals gingen inklusive des Transferfensters im Winter 1,86 Milliarden Pfund (2,21) an Ablösesummen in neue Spieler. In der vergangenen Saison 2021/2022 waren es insgesamt 1,44 Milliarden Pfund (1,71) gewesen.