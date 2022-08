Schweizer Super League: Das mysteriöse Konstrukt der Grashopper Zürich

So gehört dem Konglomerat seit sechs Jahren mit Wolverhampton Wanderers ein Premier-League-Klub. Diese Entscheidung soll sich daraus ergeben haben, dass die FIFA Nicht-Vereinen verboten hatte, Transferrechte an Spielern zu erwerben. Das betraf auch das Unternehmen Fosun, das in Zusammenarbeit mit Star-Berater Jorge Mendes auf diese Weise Gewinne erzielen wollte.