Der kurioseste Saisonstart Europas! England-Klub sorgt für Staunen

Diese kuriose Serie kommt aber nicht überall im Team gut an. So hatte Keeper Freddie Woodman, der mit sechs Spielen in Folge ohne Gegentor einen neuen Vereinsrekord aufstellte, nach dem 0:0 gegen Cardiff City kritisiert: „Wir müssen damit beginnen, diese Spiele ohne Gegentor in Siege ohne Gegentor umzuwandeln.“