Gewaltprobleme im britischen Fußball nehmen zu

Die Probleme des britischen Fußballs mit verantwortungslosen und gewaltbereiten Fans haben in der vergangenen Saison zugenommen. Laut Londoner Innenministerium erfolgten in der zurückliegenden Spielzeit in England und Wales mit über 2000 Festnahmen im Zusammenhang mit Fußballspielen so viele wie seit 2014 nicht mehr. Außerdem verzeichneten die Behörden mehr als doppelt so viele Platzstürme wie 2018/19 in der letzten Saison vor Ausbruch der Corona-Pandemie.