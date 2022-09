Rekord in Österreich! Arnautovic setzt neue Maßstäbe

Marko Arnautovic ist in Österreich zum alleinigen Rekordnationalspieler aufgestiegen. Der 33-Jährige vom FC Bologna bestritt am Sonntagabend in der Nations League in Wien gegen Vize-Weltmeister Kroatien (1:3) sein 104. Länderspiel für das ÖFB-Team. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)