FC Liverpool: Klopp sorgt für Gänsehaut-Moment bei Abschieds-PK - und gibt ein Versprechen

Vor allem am Ende seines Auftritts auf dem Podium und auch zwischendrin kämpfte er dann doch ein wenig mit seinen Emotionen und gegen die Wehmut an: Der scheidende Jürgen Klopp hat vor seinem letzten Auftritt als Trainer des FC Liverpool (Sonntag, ab 17 Uhr gegen die Wolverhampton Wanderers im LIVETICKER) noch einmal sehr intime Einblicke in sein Seelenleben nach neunjährigem Wirken an der Anfield Road gewährt und dabei für Gänsehaut-Momente gesorgt.

„Es ist nie schön, sich zu verabschieden, aber sich zu verabschieden, ohne traurig oder verletzt zu sein, das würde bedeuten, dass die Zeit nicht gut war. Die Zeit war großartig. Es wird schwer sein“, sagte Klopp während seiner bis auf Weiteres finalen Pressekonferenz vor einem Match in der Premier League - und sprach von der „intensivsten Woche meines Lebens. Wir müssen nicht so tun, als wäre es eine normale Woche, denn das ist sie nicht. Ich weiß nicht, wie viele Trikots ich unterschrieben habe.“

Klopp, der dabei auch noch einmal die ebenso den Klub verlassenden Joel Mat und Thiago würdigte, fügte an mit Blick auf die Meisterschaft in England und den Titel in der Champions League 2020: „Mir geht es absolut gut. Ich weiß, dass wir mehr hätten gewinnen können, aber das kann ich nicht ändern. Wir hätten auch weniger gewinnen können.“

Klopp: „Hätte nicht mehr tun können“

Er selbst habe „nicht mehr tun können. Hätte es jemand anders besser machen können? Möglicherweise. Aber ich nicht, und damit habe ich kein Problem. Es wird von den Menschen beurteilt werden, und die meisten sind damit einverstanden.“

Klopp betonte mehrfach, ihm werde der selbst gewählte Abschied höchst schwerfallen: „Ich habe alles an diesem Ort geliebt. Ich nehme Erinnerungen mit, fantastische Erinnerungen. Freundschaften für immer. Wenn einem die Zeit durch die Finger rinnt, merkt man das erst später. Ich glaube nicht, dass es schnelle neun Jahre waren.“

Sein Team habe „versucht, das Beste aus allem zu machen und es so gut wie möglich zu genießen. Ich werde keinen Tag in dieser Zeit vergessen, denn ich habe die besten Menschen getroffen, die ich je getroffen habe, und den besten Klub, den ich mir vorstellen konnte, in einer wunderbaren, ganz besonderen Stadt.“

„Ich habe den Schlüssel der Stadt bekommen“

Der frühere Coach von Borussia Dortmund hob dabei vor allem die Leute in Liverpool hervor: „Heutzutage ist nichts perfekt, aber die meisten Menschen in dieser Stadt sind so nah dran wie möglich. Für die Art und Weise, wie sie dich willkommen heißen, wie sie dich behandeln. Es ist wunderbar zu wissen, dass ich einen großen Teil meines Lebens hier verbracht habe. Ich habe den Schlüssel der Stadt bekommen.“

Klopp gab dabei zugleich ein Versprechen für eine wie auch immer geartete Rückkehr ab: „Für mich fühlt sich das wie eine Verantwortung an. Wenn die Stadt mich braucht, bin ich da. Ich möchte in jeder Hinsicht hilfreich sein.“

Für den 56-Jährigen ist Anfield „ein super, super besonderer Ort. Das liegt an den Menschen. Sie machen ihn außergewöhnlich.“

Warum auch die Fans ihn so sehr ins Herz geschlossen haben, kann Klopp sich bis heute nicht erklären: „Ich versuche ja immer zu erklären, warum die Leute mich so sehr mögen. Ich verstehe es aber nicht richtig.“

Klopp bricht bei Fan-Brief in Tränen aus