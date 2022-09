Top-Klubs jagen „neuen van Persie“ - ein Porträt über Cody Gakpo von PSV Eindhoven

„Zu Beginn des Transferfensters meldete United sein Interesse an, aber nicht sehr stark, also wartete ich eine Weile, und dann näherte sich das Ende und die Signale wurden positiver. Ich fing an zu denken, dass es irgendwann so kommen könnte“, erzählte der 23-Jährige offen und ehrlich. (BERICHT: Für 100 Millionen Euro: Manchester United holt Antony)