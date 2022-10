Ex-Schalke-Talent Max Meyer blüht auf: Einst Raúl-Erbe, heute Topscorer in der Super League

Meyer selbst ist ebenfalls glücklich mit seiner neuen Heimat Luzern. „Luzern muss nicht das Sprungbrett für meine Karriere sein. Wenn es gut läuft, kann ich mir vorstellen, länger hierzubleiben. Ich bin fasziniert von der Stadt am See. Einen besseren Ort zum Leben kann man sich kaum vorstellen“, betonte der zufriedene Ex-Nationalspieler in der Marca.