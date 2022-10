Klopp adelt Haaland vor Liverpool - City: "Bester Stürmer der Welt"

Der Norweger sei „im Moment der beste Stürmer der Welt“ und „kaum zu stoppen“, sagte Klopp vor dem Aufeinandertreffen in der Premier League am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) und fügte an: „Das große Problem ist - wenn man ihn mit zu vielen Spielern ausschalten möchte, öffnet man den Platz für andere.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)