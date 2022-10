Mukhtar erster deutscher Torschützenkönig der MLS

Der Berliner Hany Mukhtar hat sich als erster Deutscher den Titel des Torschützenkönigs in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gesichert. Der 27-Jährige war in der Hauptrunde für den Nashville SC in 33 Spielen 23-mal erfolgreich. Mukhtar hatte damit großen Anteil am Einzug seines Klubs in die Play-offs, die am Samstag beginnen. Dort trifft Nashville zunächst auf LA Galaxy.