WM 2022: Muss Flick Mukhtar, MVP-Favorit in der MLS, mit nach Katar nehmen?

Nach eineinhalb Jahren mit nur sporadischen Einsätzen ging es dann per Leihe in die Kopenhagener Vorstadt zu Bröndby IF, wo Mukhtar sein Talent auf den Platz brachte, weswegen die Verantwortlichen um Trainer Alexander Zorniger die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro schon nach kurzer Zeit zogen.