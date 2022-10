Von Juve in die Türkei: Der Abstieg der Juve-Legende Andrea Pirlo

Nach seiner Amtszeit betonte Pirlo, dass er die Erfahrungen auf der Turiner Bank zu schätzen wissen. „Es war eine intensive Saison, an der ich wachsen konnte“, sagte der 43-Jährige im August des vergangenen Jahres im Interview mit dem Athletic und führte weiter aus: „Es war ein Jahr, in dem ich persönlich sehr gewachsen bin.“ Zudem unterstrich er, dass er als Trainer mehr hätte tun können, jedoch nicht an seinem Konzept rüttle - und vermutlich wurde ihm das zum Verhängnis.