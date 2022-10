Barca-Präsident Laporta wollte angeblich Andrea Pirlo als Trainer - Veto der Spieler?

Allerdings scheiterte Xavi mit dem FCB auch in der Champions League-Gruppenphase und stieg in die Europa League ab - was ihm in diesem Jahr ebenfalls droht. Ein Sieg des FC Bayern am Mittwoch im Camp Nou würde das Aus der Katalanen in der Königsklasse bedeuten. (Champions League: FC Barcelona vs. FC Bayern, Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker)