WM 2022: Infantino prognostiziert Mega-Umsatz für FIFA!

„Wir sind vereint in unserem Bestreben, den weltweiten Fußball voranzubringen. Gemeinsam mit allen 211 Mitgliedsverbänden und mit allen Konföderationen werden wir in den kommenden vier Jahren weiterhin zusammenarbeiten und großartige Dinge schaffen. Wir werden den Fußball wirklich global machen und wir werden den Fußball noch größer machen“, kündigte Infantino an.