Neymar und Pereira sichern PSG-Sieg in Lorient

Schon in der neunten Minute erzielte das Selecao-Ass Neymar das Führungstor des Hauptstadtklubs, der ohne Superstar Lionel Messi (35) auskommen musste. Der Argentinier laboriert zwei Wochen vor Start der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) an einer entzündeten Achillessehne und wird voraussichtlich in der kommenden Woche das Training wieder aufnehmen.