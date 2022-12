IOC-Präsident Bach schickt Botschaft an Brasilien-Legende: „Pelé, unsere Gedanken sind bei dir“,

An den Weihnachtstagen versammelte sich Pelés Familie an dessen Krankenbett im Hospital Albert Einstein in Sao Paulo. Pelés Töchter Kely und Flavia sowie sein an Heiligabend angereister Sohn Edinho posteten Fotos und Botschaften aus dem Krankenzimmer. „Dankbarkeit. Liebe. Einigkeit. Familie“, schrieb Kely Nascimento: „Wir danken euch alle für die Liebe und das Licht, das ihr uns schickt.“ (NEWS: Alles Wichtige aus dem Fußball)