Weltrangliste: DFB-Frauen nur knapp hinter Spitzenreiter USA

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Weltrangliste den Abstand auf Spitzenreiter USA verkürzt. Auch dank eines erfolgreichen Länderspiels beim Weltmeister Mitte November (2:1) liegen die wieder zweitplatzierten Vize-Europameisterinnen (2073) im Ranking zum Jahresabschluss nur noch knapp hinter Superstar Megan Rapinoe und Co. (2078). Die USA führen die Weltrangliste seit 2017 an.