Beckenbauer verzichtet auf Reise zu Peles Trauerfeier

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer wird aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Trauerfeier der verstorbenen Fußall-Ikone Pele reisen. "Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu", sagte Beckenbauer der Bild am Sonntag: "Ich werde meinen Freund im Herzen auf seinem letzten Weg begleiten."