Klopps Weg aus der Krise: „Auf die Basics fokussieren“

Am Samstag hatte er in der Liga mit Liverpool ein 0:3 bei Brighton & Hove Albion kassiert, er könne sich "an kein schlechteres Spiel erinnern", hatte Klopp festgestellt. "Das Gute im Fußball ist aber, dass es immer eine neue Chance gibt. Aber natürlich macht es das Brighton-Spiel nicht besser", sagte er nun mit Blick auf das Wiederholungsspiel in der dritten Runde des FA-Cups am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) bei den Wolverhampton Wanderers.