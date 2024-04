Ligue 1: PSG vergibt ersten Meister-Matchball

Die Titelparty muss noch ein wenig warten: Paris St. Germain hat seinen zwölften Meistertitel in der französischen Ligue 1 überraschend noch nicht perfekt gemacht. Im Duell mit Aufsteiger AC Le Havre ließ Paris am Samstagabend mit einem 3:3 (1:2) Punkte liegen, bei einem Sieg wäre dem Team um Superstar Kylian Mbappe die Meisterschaft frühzeitig nicht mehr zu nehmen gewesen.

Ramos rettet PSG spät

Zur zweiten Halbzeit kam Mbappe in die Partie, er sollte PSG den benötigten Sieg für Teil eins des möglichen Triple sichern. Doch statt zwei Toren brauchte Paris plötzlich drei Tore: Abdoulaye Toure erzielte das 3:1 aus Sicht von Le Havre per Foulelfmeter (61.). PSG stemmte sich gegen seine zweite Niederlage in der Liga. Der frühere Dortmunder Achraf Hakimi verkürzte nach einem Antritt aus der eigenen Hälfte auf 2:3 (78.), Goncalo Ramos glich in der Nachspielzeit aus (90.+5). Der Siegtreffer fiel nicht mehr.