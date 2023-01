Millionen-Entschädigung für Ex-Barca-Spieler Matheus Fernandes

Nach seiner Rückkehr in die brasilianische Heimat klagte Fernandes gegen den Rauswurf. „Die Zeit verging, und mein Name wurde in der Presse veröffentlicht. Kein Gespräch, nichts, sie haben nicht einmal angerufen, um Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen. Als Kind hatte ich immer den Traum, für Barcelona zu spielen. Als ich dort ankam, haben sie mich nicht wie einen Fußballer behandelt.“