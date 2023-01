Nach Tod von Vialli und Mihajlovic: Debatte über Doping

Ex-Profi Massimo Brambati vermutet, dass die in den 90er Jahren verabreichten Medikamente für Krebserkrankungen verantwortlich sein könnten. „Ich nahm damals Micoren, das zu der Zeit nicht verboten war, wie Bonbons. Später wurde diese Substanz verboten“, sagte der ehemalige Verteidiger des FC Turin, der jetzt als Fernsehkommentator tätig ist. (NEWS: So emotional wird Vialli in Italien verabschiedet)