La Liga: Rassismusskandal vor Madrid-Derby - Polizei ermittelt

Vor dem Madrider Stadtderby im Pokal-Viertelfinale am Donnerstagabend erschütterte ein Rassismusvorfall den spanischen Fußball.

An einer Brücke in der Nähe des Trainingsgeländes des Rekordmeisters Real wurde eine Schaufensterpuppe mit einem Trikot des brasilianischen Shootingstars Vinicius Junior (22) aufgehängt. Spanische Medien fassten die Aktion, für die Atletico-Ultras verdächtigt werden, als „rassistischen Angriff“ und „ernsthafte Bedrohung“ auf. (NEWS: Alles zu La Liga)

Auf einem Transparent, das in der Nacht auf Mittwoch an der Brücke befestigt worden war, prangte zudem der Slogan "Madrid hasst Real". Diesen Satz hatten Ultras des Stadtrivalen Atletico bereits in der Vergangenheit verwendet.