Eine tief gefallene Fußball-Legende der Neunziger ist zurück!

Der italienische Fußballklub Parma Calcio kehrt nach drei Jahren in die Serie A zurück. Zwei Spieltage vor dem Ende der Serie-B-Meisterschaft sicherte sich Parma mit einem 1:1 in Bari seinen Platz im Oberhaus. Parma stand fast die gesamte Saison an der Tabellenspitze und ist der erste Aufsteiger.