Erster Ligasieg nach Punkteabzug: Juve besiegt Salernitana

Italiens gebeutelter Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A erstmals nach dem Punkteabzug wieder gewonnen.

Nach drei Spielen ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Massimiliano Allegri am Dienstag mühelos mit 3:0 (2:0) bei US Salernitana durch und schob sich in der Tabelle mit 26 Zählern auf Rang zehn vor.