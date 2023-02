Juventus Turin: Letzte Hoffnung lebt - Kostic legt Treffer im Pokal auf

Nach dem Absturz in der Serie-A-Tabelle wegen eines Punktabzugs hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin seine Titelchance im Pokalwettbewerb gewahrt.

Im Viertelfinale schaltete der Rekordsieger zu Hause Lazio Rom mit 1:0 (1:0) aus und trifft nun in der Runde der letzten Vier auf Cup-Verteidiger Inter Mailand.

Für den Tabellen-13. Juve, der in der Gruppenphase der Champions League gescheitert war und in der Europa League weiterspielt, traf Bremer per Kopf zum verdienten Sieg (44.). Ex-Frankfurt-Star Filip Kostic legte den Treffern auf.