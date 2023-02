PSG-Star mit Bänderverletzung - und fraglich für Bayern-Spiel

Das gab der Spitzenreiter der Ligue 1 zwei Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Rekordmeister Bayern München am 8. März bekannt. Wie lange Neymar ausfällt, ist unklar. Anfang nächster Woche erfolgt eine weitere Untersuchung. (Transfernews: Neymar legt sich wohl fest)

Neymar hatte sich die Verletzung im Spiel gegen OSC Lille (4:3) am vergangenen Sonntag zugezogen. Wegen einer Verletzung am selben Knöchel war Neymar auch bei der WM-Endrunde in Katar zwei Spiele bei den Brasilianern ausgefallen.