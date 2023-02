Geplatzter Ziyech-Deal: PSG will gegen Deadline-Day-Debakel vorgehen

Paris Saint-Germain will die geplatzte Verpflichtung von Marokkos WM-Star Hakim Ziyech (29) vom FC Chelsea nicht akzeptieren.

Ziyech, mit Marokko WM-Vierter in Katar, hatte am Dienstag zum Abschluss der Transferperiode bereits seinen Medizincheck in Paris absolviert, auch die beiden Klubs einigten sich auf die Details des Leihgeschäfts ohne Kaufoption.