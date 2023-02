Rumpel-Generalprobe vor Liverpool! Real siegt ohne Kroos

Spaniens Fußball-Rekordmeister gewann ohne den erkrankten Rio-Weltmeister Toni Kroos am Samstag nach einer glanzlosen Vorstellung mit 2:0 (0:0) bei CA Osasuna und rückte damit auf fünf Punkte an den Erzrivalen heran.

Die Königlichen retteten damit die Generalprobe vor dem Kracher-Duell in der Champions League gegen den FC Liverpool. Am Dienstag reisen die Madrilenen in der Neuauflage des Finals von 2022 nach England zum Achtelfinal-Hinspiel.