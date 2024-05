Serie A: Wutanfall kostet Juve-Coach wohl den Job

Der Gewinn der Coppa Italia durch den 1:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo am Mittwochabend hat bei Juventus Turin eine enttäuschende Saison gerettet - könnte man jedenfalls meinen.

Jedoch ist das Gegenteil der Fall! Cheftrainer Massimiliano Allegri legte nach dem Erfolg einen denkwürdigen Auftritt hin und irritierte damit die Vereinsführung so sehr, dass sie nun offenbar den Coach feuern wird.

Was war passiert? Weil er in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen hatte, zog Allegri wüst über den Schiedsrichter her, anschließend forderte er Juves Sportdirektor Cristiano Giuntoli auf, die Feierlichkeiten zu verlassen, bevor er sich noch eine harte Konfrontation mit einem Journalisten lieferte, die mit Beleidigungen und Drohungen einherging.