Erstes Tor seit Monaten! Sancho rettet United gegen Leeds

Sabitzer gibt Startelf-Debüt

Beim Startelf-Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer geriet United schon nach 56 Sekunden durch Wilfried Gnonto in Rückstand, ein Eigentor von Raphael Varane (48.) sorgte für das 0:2. Marcus Rashford (62.) brachte die Red Devils mit seinem elften Saisontor zurück in die Partie, bevor Sancho das Old Trafford zum Kochen brachte - und United einen Punkt rettete.