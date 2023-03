Coach Conte rügt „selbstsüchtige“ Spurs-Stars

Teammanager Antonio Conte (53) vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur hat harsche Kritik an den Profis seiner Mannschaft geübt. Nach dem 3:3 beim Tabellenschlusslicht FC Southampton, als die Spurs am Samstag einen 3:1-Vorsprung verspielten, warf der Italiener seinen Profis „Selbstsucht“ vor. Beim Londoner Traditionsklub spielen Stars wie Harry Kane, Heung-Min Son, Ivan Perisic oder Richarlison.

Der Fußballlehrer führte weiter aus: "Warum ist das so? Sie sind es so gewohnt, sie wollen nicht unter Druck spielen, wollen keinen Stress haben." Deshalb habe der Klub auch so lange nichts gewonnen. Conte: "Der Leidtragende ist immer der Klub oder der Coach, der hier arbeitet. Ich habe gesehen, welche Trainer bei Tottenham auf der Bank gesessen haben."