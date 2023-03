Erstes Länderspiel nach WM: Ticket-Wahnsinn wegen Messi

Buenos Aires (SID) - 1,5 Millionen Bewerber, aber nur 63.000 Karten: Das erste Länderspiel von Argentiniens Fußball-Weltmeistern um Superstar Lionel Messi zieht die Massen an. Die Partie in Buenos Aires gegen Panama nächste Woche (23. März) war in kürzester Zeit ausverkauft, lokale Medien berichteten, dass sich 1,5 Millionen Menschen in die virtuelle Warteschlange für eine Karte gestellt haben. Nicht einmal der Preis von umgerechnet etwa 230 Euro pro Karte dämpfte die Begeisterung in dem Land, das von einer schweren Wirtschaftskrise geschüttelt wird.