Manchester City: Hose runtergezogen? Walker droht Ärger

Der angebliche Vorfall soll sich am Sonntag ereignet haben, einen Tag nachdem Walker beim 2:0 in der Premier League gegen Newcastle United gespielt hatte.

Die Zeitung The Sun veröffentlichte am Mittwoch im Internet Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen zu sehen ist, wie Walker in einer Bar in Wilmslow, gut 20 Kilometer südlich von Manchester, zweimal seine Hose herunterzieht.