Erster Vertrag von Lionel Messi versteigert

„Ja, es ist eine Papierserviette, aber es ist die berühmte Serviette, die am Anfang von Lionel Messis Karriere stand. Sie hat das Leben von Messi verändert, die Zukunft des FC Barcelona und trug dazu bei, Milliarden Fans auf der Welt einige der glorreichsten Momente des Fußballs zu schenken“, sagte Ian Ehling von Bonhams.

Startpreis lag bei 350.000 Euro

Der Startpreis lag bei 350.000 Euro, am Ende wurden mit 888.060 Euro mehr als doppelt so viel erzielt. Bis 2021 spielte Messi bei Barca, mittlerweile spielt er in den USA bei Inter Miami.