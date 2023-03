Nach CL-Aus: Mbappe rettet PSG in Brest

Drei Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Bayern München hat sich Paris St. Germain in der Liga mit einem Last-Minute-Treffer zum Sieg geduselt. Bei Stade Brest gewann der französische Meister am Samstagabend wenig glanzvoll mit 2:1 (1:1) und baute seinen Vorsprung auf Olympique Marseille vorübergehend auf elf Punkte aus. Marseille empfängt am Sonntagabend Racing Straßburg.