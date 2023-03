PSG-Stars einen Tag früher in München eingetroffen

Die Stars von Paris St. Germain sind einen Tag früher als üblich zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League nach München gereist. Kylian Mbappe, Lionel Messi und Co. landeten bereits am Montagabend in der bayrischen Metropole. (CL: Bayern vs. PSG, Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker)