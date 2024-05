Das bittere Ende des Zungenbrecher-Klubs

Es war der Alptraum jedes Nachrichtensprechers oder Moderators. Doch in den Sport-Meldungen taucht Dnipro Dnipropetrowsk schon lang nicht mehr auf - was 2015 noch ganz anders war.

Schulden pflastern den Weg nach unten

Aber auch der frühere Präsident und Klub-Eigner Igor Kolomoisky spielte eine nicht weniger wichtige Rolle bei Dnipros Absturz. Viele Jahre lang investierte Kolomoisky in den Verein - wodurch gute und teure Spieler an Bord geholt wurden. Doch nach dem Europapokal-Coup 2015 ließ sein Interesse erheblich nach.

Fans zeigen Nachfolge-Klub die kalte Schulter

So kam, was praktisch kommen musste: In der Saison 2018/19 war der Klub in der Amateur-Liga gelandet. Dort startete Dnipro mit drei Minuspunkten und zum größten Teil mit U18-Spielern. Zur Saison 2019/20, ein Jahr vor dem 100. Geburtstag des Klubs, kapitulierte die Vereinsführung endgültig und stellte den Spielbetrieb ein.

In der Saison 2019/20 betrug der Zuschauerschnitt 4.687, was einer Auslastung des Stadions von lediglich 15 Prozent entspricht. Daran ändert auch der sportliche Erfolg von SK Dnipro-1 nichts. In der aktuellen Saison liegt der Klub auf Rang vier der Premier League, der zur Qualifikation zur Conference League reicht. Der Europapokal ist also in Reichweite.