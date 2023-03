Von der 4. Liga in die Nationalelf Italiens? Der ungewöhnliche Weg eines Stürmers

Nach Krawallen in Neapel: So reagiert die Polizei

Nach Krawallen in Neapel: So reagiert die Polizei

Italienische Stürmer jubelt in San Marino

Campagno: Von San Marino nach Rumänien

Dennoch: In dieses Leben wollte der Stürmer nicht zurück und entschloss sich nach dem Ende seines Vertrags in San Marino zu einem ungewöhnlichen Wechsel: nach Rumänien. Dort heuerte Compagno beim FC Universitatea Craiova an - einem Traditionsklub zwar, der zu diesem Zeitpunkt aber nur in der 2. Liga spielte.